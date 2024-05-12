Эстония обсуждает отправку войск в Украину

Эстонское правительство «всерьез» обсуждает возможность отправки войск на запад Украины, заявил советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл в интервью порталу Breaking Defense.

По словам советника эстонского президента, правительство сейчас анализирует потенциальную отправку войск в Украину и предпочло бы пойти на это в составе полноценной миссии НАТО – «чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость».

«Дискуссии продолжаются. Мы должны рассматривать все возможности. Мы не должны ограничивать наши соображения относительно того, что можем сделать», – сказал он.

Ролл подчеркнул, что Эстония потенциально готова отправить войска на запад Украины в составе меньшей коалиции, но «не исключено», что члены НАТО, которые сейчас выступают против такого шага, «со временем» изменят свое мнение.