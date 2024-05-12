«Завтра парламент Грузии будет действовать в соответствии с рациональной волей большинства населения Грузии и в третьем чтении примет закон, который сыграет важнейшую роль в завершении так называемой поляризации, навязанной извне», - сказал Кобахидзе.

Парламент Грузии на пленарном заседании 14 мая в третьем и окончательном чтении примет закон об «иноагентах». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции с грузинскими журналистами.

В то же время группа членов Палаты представителей Конгресса США от обеих партий готова добиваться пересмотра политики Вашингтона в отношении Тбилиси и введения санкций за принятие в Грузии закона об «иноагентах». Об этом говорится в письме Ираклию Кобахидзе, которое подписали 29 американских законодателей.

По их словам, указанный законопроект направлен против «воли грузинского народа, который желает будущего на Западе». «Мы отвергаем утверждения о том, что этот законопроект разработан на основе американского», - говорится в письме.

Конгрессмены заявляют, что документ предусматривает меры, схожие с теми, которые ранее были приняты в России.

«Кроме того, если этот вредоносный законопроект не будет отозван, мы присоединимся к коллегам в Сенате в призывах к фундаментальному изменению американской политики в отношении Грузии, включая пересмотр финансовой помощи США, расширение запретов на выдачу виз в Соединенные Штаты и финансовые санкции в отношении тех, кто несет ответственность за подрыв демократического развития Грузии», - говорится в письме.

«Наши опасения лишь усилились в свете реакции вашего правительства на мирные протесты против повторного внесения законопроекта. Мы осведомлены о сообщениях относительно похищения с улиц и избиения десятков участников протестов, включая граждан США», - говорится в послании.

С 15 апреля в Тбилиси оппозиция и гражданские активисты проводят митинги против принятия закона об «иноагентах». Протесты перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих у парламента Грузии.