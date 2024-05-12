Глава МИД Украины признателен Азербайджану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом глава МИД Украины сообщил на своей странице в соцсети Х.

«В ходе телефонного разговора с Джейхуном Байрамовым отметили высокий уровень сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Я выразил признательность Азербайджану за гуманитарную помощь. Я также проинформировал своего коллегу об атаках России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. Мы согласовали будущие двусторонние контакты», - говорится в публикации.