Приговоренный к восьми годам и порке режиссер сбежал из Ирана

По его словам, он уехал вскоре после того, как апелляционный суд Ирана подтвердил приговор, согласно которому он должен провести восемь лет в заключении. «У меня было мало времени, чтобы принять решение. Мне пришлось выбирать между тюрьмой и отъездом из Ирана. С тяжелым сердцем я выбрал изгнание. В сентябре 2017 года Исламская Республика конфисковала мой паспорт. Поэтому мне пришлось тайно покинуть Иран», — заявил 52-летний Расулоф.

По его словам, некоторые актеры его последнего фильма, «Семя священного инжира», успели выехать из страны, но многие артисты остаются в Иране и спецслужбы оказывают на них давление. Как утверждает режиссер, участников фильма допрашивают, против них возбуждают уголовные дела, им запрещают уезжать из страны.

Исламский революционный суд, как стало известно 8 мая, приговорил Мохаммада Расулофа к восьми годам тюремного заключения, порке, штрафу и конфискации имущества. Его адвокат Бабак Пакния заявил, что основанием для приговора стали публичные заявления Расулофа, а также созданные им художественные и документальные фильмы. Власти Ирана усилили давление на Расулофа после того, как его последний фильм «Семя священного инжира» отобрали для участия в основной конкурсной программе Каннского фестиваля 2024 года. Фильм рассказывает о судье Революционного суда в Тегеране, рассматривающего дела по следам общенациональных протестов.