Драки не было, но был конфликт

Издание Le Parisien утверждало, что за несколько часов до матча Аль-Хелаифи захотел пообщаться с Мбаппе, который днем ранее не упомянул его в прощальном видео. В той записи Килиан объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона и поблагодарил всех - болельщиков, персонал, партнеров по команде, но не президента клуба.

У нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе произошел конфликт с президентом клуба «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи перед встречей национального первенства с «Тулузой» (1:3) в прошлое воскресенье.

По информации французских СМИ, Аль-Хелаифи зол на Мбаппе и считает его неблагодарным, поскольку Килиан решил покинуть «ПСЖ», несмотря на один из самых дорогих контрактов в истории футбола. Утверждается, что по ходу общения Аль-Хелаифи и Мбаппе резко начали кричать друг на друга и якобы подрались.

Издание L'Équipe передает, что Мбаппе не развязывал драку с Аль-Хелаифи. По информации СМИ, между Мбаппе и главой клуба действительно случился конфликт, однако никакого рукоприкладства не было. Между ними состоялся громкий и неприятный разговор, темой которого стал финансовый вопрос ухода форварда в мадридский «Реал».