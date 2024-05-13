Госдеп о переговорах Баку и Еревана: Информации нет, но процесс поддержим

США по-прежнему верят, что мир между Азербайджаном и Арменией возможен, сказал в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы продолжаем верить, что мир возможен. Это то, чем госсекретарь и другие продолжают активно заниматься. У меня нет никакой информации о ходе переговоров между сторонами. Но мы продолжим поддерживать этот процесс», - сказал он.