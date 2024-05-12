Американская военная помощь уже в Украине

Американская военная помощь, выделенная в рамках одобренного Конгрессом США пакета размером в 60,8 млрд долларов, уже в Украине, заявил в понедельник советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Часть этой техники уже находится на поле боя. Часть ее появится на поле боя на этой неделе. Я не хочу утверждать, что все оборудование стоимостью в миллиарды долларов находится на поле боя, но то, что вы увидите - это постоянный поток, неделя за неделей», — сказал Салливан.

Он также подтвердил, что США работают над тем, чтобы поставить в Украину больше систем ПВО Patriot.