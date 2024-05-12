Госдеп о замене Шойгу

Несмотря на проблемы в экономике России, потери живой силы, вооружений и техники, президент РФ Владимир Путин не хочет прекращать войну против Украины. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель, комментируя решение Кремля заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны.

«Это является дополнительным свидетельством отчаянного желания Путина продолжать его агрессивную войну против Украины», - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

По словам Пателя, война истощила экономику РФ, привела к большим потерям среди российских войск. Президент России может прекратить войну в любой момент, выведя из Украины войска, еще раз заявили в Госдепе.