Задержан высокопоставленный чиновник Минобороны России

Сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ России задержали начальника Главного управления кадров Минобороны РФ и бывшего руководителя Службы защиты гостайны Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщают российские провоенные телеграм-каналы.

Происходящее в соцсетях назвали «чистками» в Минобороны РФ после отставки Сергея Шойгу, которые начались с ареста замминистра обороны Тимура Иванова в конце апреля.

Телеграм-каналы ранее также сообщили об увольнении по собственному желанию заместителей Сергея Шойгу в Минобороны — первого заместителя Сергея Цаликова и бывшего главы концерна «Калашников», первого заместителя Шойгу по военно-техническому обеспечению Алексея Криворучко.