Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 01:21

В отношении проектов, реализованных за последние полгода в Карабахском и Зангезурском экономических районах, очередное пребывание в Шуше президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой стало своего рода контрольно-проверочной миссией. Отметим, что работа президентской четы, связанная с осмотром новых объектов в регионе, совпала по времени с заседанием в Ханкенди Межведомственного центра Координационного штаба, в функции которого входит обеспечение старта социально-экономической активности в регионе и исполнение поручений в рамках "Первой Государственной программы Великого Возвращения".

Без «багажа» прошлых ошибок Сегодня сам процесс восстановления азербайджанских регионов можно представить, как многоуровневую задачу, вмещающую в себя несколько приоритетных параметров. Прежде всего, речь идет об увеличении капитальных вложений в строительство, которое подчинено четкому генеральному плану, реализуемому "с нуля", что позволяет формировать новую парадигму развития этих регионов страны, как полноценный проект развития, нацеленный на ближайшие десятилетия, без "багажа" прошлых ошибок и наследия старых принципов территориального планирования. В свою очередь, возвращение на деоккупированные территории нового поколения местных жителей способно оживить Карабахский и Зангезурский экономические районы хозяйственными практиками, которые гармонично сочетают в себе традиции прошлого (в частности, аграрную деятельность, обусловленную местным климатом и другими особенностями) и современные технологии.

В результате задача государства сводится к определению необходимого сочетания внешних инвестиционных ресурсов, помощи низовой активности и реализации "больших проектов" в рамках стратегического видения развития региона в целом, как ключевой части Азербайджанской Республики на ее юго-западных рубежах. В данном случае речь идет о магистральной инфраструктуре транспорта (железные дороги, аэропорты, автотрассы), новой энергетике и экспортной стратегии, включающей в себя также инфраструктуру туризма. В концептуальном виде Карабахский и Зангезурский экономические регионы – это те самые места, куда азербайджанцы в массовом порядке возвращаются, а не откуда уезжают в поисках работы и перспектив в ряд стран от России до Турции. А значит, речь идет о важнейшем экономическом вызове и опыте, которые будут распространяться на всю территорию Азербайджана.

"Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы станут одними из красивейших мест не только в Азербайджане и на Кавказе, но и в мире, - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с новыми жителями Шуши. - Самыми современными, самыми благоустроенными, самыми красивыми. Природа, живописные панорамы этих мест, зеленые массивы, родники дополняются современными зданиями, которые одновременно строятся в традиционном стиле. Создается такой красивый город, которым, я уверен, будет гордиться каждый из нас, каждый азербайджанец. Хочу еще раз сказать, что мы реализуем широкомасштабные программы на всех освобожденных землях..." Судя по официальным данным, в Шуше вскоре начнется строительство уже третьего по счету жилого комплекса на 487 квартир, состоящего из семнадцати жилых зданий. При этом музыкально-поэтическая столица Азербайджана станет шестым по счету деоккупированным населенным пунктом, в который возвращаются бывшие переселенцы. Процесс сдачи новых жилых и социально-образовательных объектов начался в селе Сус Лачинского района, в котором уже построены более 60 индивидуальных домов, средняя школа на 132 места и детский сад на 50 мест. До конца года люди, а с ними хозяйственная и деловая активность, вернутся как минимум в еще двадцать населенных пунктов.

"Карабахские" инвестиции – только часть общего потока В ходе поездки президент Ильхам Алиев торжественно заложил начало строительства поселка Туршсу, расположенного примерно в 17 километрах от Шуши, у дороги на Лачин. Все это происходит параллельно с динамичным развитием магистральной инфраструктуры. Так, к примеру, строится современная автотрасса первой категории и высокой степени сложности Ахмедбейли - Физули - Шуша, имеющая от четырех до шести полос движения, а также 12 километров тоннелей. Эта трасса начинается от магистральной автомобильной дороги Гаджигабул - Горадиз - Агбенд - Зангезурский коридор и создает транспортный вектор, соединяющий Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы. Несмотря на то, что объем инвестиций в новые районы достаточно серьезен, он, тем не менее, составляет, по разным оценкам, лишь 15-20 процентов от общих капитальных вложений по стране. В целом же, если брать масштабы азербайджанской экономики, то вложения в основной капитал составили в 2023 году 20 миллиардов 296,6 миллиона манатов, что на 9,8 процента больше показателя 2022 года. Из этой суммы 12 миллиардов 485,2 миллиона манатов (то есть 61,5 процента от всех инвестиций) направлены в объекты производственного значения, 6 миллиардов 840 миллионов манатов (33,7 процента) - на строительство объектов сферы услуг, 971,4 миллиона манатов (4,8 процента всех инвестиций) - на строительство жилья.

А вот по зарубежным инвестициях ситуация другая. В 2023 году объем всех иностранных вложений в основной капитал Азербайджана составил 3 миллиарда 885,1 миллиона манатов (19,1 процента от всех инвестиций). Из них около 40 процентов зарубежных инвестиций были выведены за пределы нефтегазового сектора и направлены в основном на развитие Карабахского и Зангезурского районов. Закономерно, что флагманскими в регионе стали турецкие инвестиции – сегодня общие вложения более чем двадцати турецких компаний в Карабах и Восточный Зангезур, где они реализуют около 50 проектов, составляют порядка четырех миллиардов долларов. В какой-то мере можно сказать, что турецкий бизнес выравнивает условный дисбаланс по взаимным инвестициям. Напомним, что на сегодняшний день общие инвестиции Азербайджана в Турцию превышают 20 миллиардов долларов, тогда как вложения турецкого бизнеса в экономику Азербайджана составили только 16 миллиардов долларов.

Впрочем, в экономическое и социальное становление возвращенных районов инвестирует не только Турция, но и около десятка других стран. Что же касается потенциальных рабочих предложений, то они исчисляются сотней проектов. В рамках прогноза Кабинета Министров Азербайджана к 2028 году рост инвестиций в основной капитал может достигнуть до 22,8 миллиарда манатов, включая внешние вложения. В чем смысл генеральной планировки? Исторически так уже сложилось, что в постсоветский период Институт генерального планирования городов был практически полностью разрушен, а основная роль в планировке оказалась в руках крупного бизнеса и ряда чиновников, которые, выражаясь корректно, не всегда чистоплотно пользовались своими полномочиями по выдаче разрешений на застройки. Примеры подобного рода как в Азербайджане, так и по всему СНГ исчисляются десятками тысяч объектов - от частных домовладений до больших торговых комплексов и отелей. Сегодня эта порочная практика первым делом сводится на нет в столицах и крупных городах.

Новый Генеральный план развития Баку, утвержденный в канун 2024 года, ознаменовал собой возвращение к практике строгого соблюдения планирования городов и поселков по всей стране. Принципиальный отказ от наслоений предыдущей хозяйственной деятельности в полной мере относится и к освобожденным от оккупации районам со свободной землей. Генплан развития городов и отдельных населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура предполагает инкорпорацию отдельных отраслей экономики районов (в зависимости от расположения перспективных промышленных зон и аграрных центров), а также проектов в рамках программ социально-экономического развития регионов страны. И, конечно же, он определит перспективную численность населения, объемы строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. К примеру, опубликованный генеральный план развития Кельбаджара до 2040 года является, по существу, эффективным инструментом управления развития территорий города и вокруг него. Согласно документу, площадь города составит около 290 гектаров (для сравнения, по генплану 1969 года она составляла 130 гектаров). Фактически площадь нового Кельбаджара увеличится более чем в два раза, и к 2040 году здесь будут проживать 17 тысяч человек. Жилищный фонд города составит 488 тысяч квадратных метров, из которых 72,1 тысяча квадратных метров — это индивидуальные дома, а 46 тысяч квадратных метров - среднеэтажные жилые дома. В городе также будут построены четыре школы на 960 учеников, четыре детских сада на 520 малышей, две больницы на 160 коек, реабилитационный Центр на 150 мест, различные спортивные, исторические и культурные объекты. Будут проложены внутренние городские автодороги протяженностью свыше 27 километров, а также 22 километра оборудованных дорожек для велосипедистов.