В Турции необъяснимый отток капитала: почти $10 миллиардов

Издание отмечает, что процесс этот совпал по времени с муниципальными выборами в стране и напомнил ситуацию с оттоком денег в преддверии президентских выборов год назад.

В марте резко увеличился необъяснимый отток капитала из Турции. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным платежного баланса, опубликованным в понедельник, чистые ошибки и упущения (или деньги неизвестного происхождения) в марте сократились почти на 10 миллиардов долларов, что почти соответствует показателю мая 2023 года. Отток привел к снижению резервов Центрального банка страны примерно на такую же сумму.

В информации Bloomberg говорится, что муниципальные выборы стали толчком к оттоку денег из Турции, что явилось отражением беспокойства по поводу риска резкой девальвации национальной валюты после подсчета голосов.

Тем не менее курс лиры оставался относительно стабильным после муниципальных выборов, прибавив 0,5% по отношению к доллару, даже несмотря на то, что партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение в некоторых крупнейших городах Турции.

Твердая валюта и золото часто становятся защитным прибежищем для турок, обеспокоенных экономической нестабильностью.