Бывший юрист заложил Трампа: «Он не думал о Мелании...»

Как сообщает BBC, Коэн рассказал, как Трамп (тогда — кандидат в президенты), поручал ему «разобраться» с Дэниелс и ее откровениями. Он также заявил, что Трамп делал это не ради жены Мелании, а ради того, чтобы избраться.

В понедельник, 13 мая, на суде по делу о тайной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс «денег за молчание» отвечал на вопросы ключевой свидетель обвинения, бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн.

«Он не думал о Мелании. Это все было ради [предвыборной] кампании», — так Коэн ответил на вопрос прокурора Сьюзан Хоффингер, беспокоился ли будущий президент о чувствах своей жены.

Коэн также сообщил, что Трамп, вступая в предвыборную борьбу, предупредил его, что им следует ожидать исков и заявлений от множества разных женщин. Он рассказал, что, когда он узнал, что Сторми Дэниелс собирается продать свою историю журналу National Enquirer, сразу сообщил об этом Трампу.

«Он был очень зол на меня… он сказал: я думал, у тебя все под контролем, я думал, ты с этим уже разобрался», — вспоминает Коэн.

BBC напоминает, что в 2011 году Коэн уже «разбирался» с воспоминаниями порнозвезды о встрече с миллиардером. В итоге Трамп, по словам Коэна, снова поручил ему разобраться с Дэниелс.

Коэн утверждает, что Трамп боялся, что откровения Дэниелс станут катастрофой для его предвыборной кампании. «Женщины меня возненавидят», — такие слова Трампа припомнил его бывший юрист.

Коэн подтвердил данные обвинения, что звонил Трампу непосредственно перед сделкой с юристом Дэниелс в октябре 2016-го, перед самыми выборами, чтобы получить от Трампа добро, и сразу после сделки — чтобы отчитаться.

Коэн также подтвердил, что в случае с Дэниелс и в другом похожем случае, с моделью Карен Макдугал, старательно заметал следы, чтобы в документах о выплатах никак не фигурировали ни имя, ни фирмы Трампа.

Кроме Сторми Дэниелс, в суде уже допросили издателя National Enquirer Дэвида Пэкера, бывшего пресс-секретаря Трампа Хоуп Хикс и его помощницу Рону Графф.