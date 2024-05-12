Турции предложили «реалистичную концепцию соседства»

Находящийся в Анкаре с официальным визитом министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал «иллюзией» возможность вступления Турции в состав Евросоюза.

«Турция уже много лет отдаляется от ЕС на словах и на деле. Вступление Турции в ЕС - это иллюзия», - приводит слова главы австрийской дипломатии Der Standard.

При этом Шалленберг предложил рассмотреть «реалистичную концепцию соседства, подкрепленную прагматичным сотрудничеством» Анкары и Брюсселя вместо полноправного членства Турции в ЕС.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.