Эвакуация населения из украинских городов

Украинские власти начали эвакуацию населения из двух городов Сумской области. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава областной военной администрации Владимир Артюх.

По его словам, те, кто хочет эвакуироваться из Белополья и Ворожбы, в первую очередь это касается семей с детьми, должны обратиться к старостам и руководителям общин. Эвакуированные будут размещаться в местах компактного проживания, расположенных на территории Сумской области.

До этого глава Военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов заявил, что власти эвакуируют более 100 детей-сирот, проживающих в приграничных районах.