У Байдена не верят в «полную победу» Израиля

Администрация президента США Джо Байдена сомневается в том, что нынешняя стратегия Израиля против ХАМАС приведет к «полной победе». Это следует из слов Курта Кэмпбелла, первого заместителя госсекретаря Энтони Блинкена.

Издание Politico цитирует слова Кэмпбелла: «Израильские лидеры говорят об убедительной победе на поле боя, о полной победе. Мы не считаем, что это возможно».

Politico отмечает, что это самое резкое заявление представителя администрации Байдена о том, что Израиль, возможно, не сумеет добиться победы над ХАМАС. которую обещают израильские лидеры.