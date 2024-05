Трамп опережает Байдена в ключевых штатах

В пяти из шести ключевых штатов, которые определят исход президентских выборов в ноябре в США, судя по опросам, бывший президент Дональд Трамп опережает нынешнего главу Джо Байдена. Об этом свидетельствуют опросы, сообщает The New York Times.

Опрос The New York Times, Сиенского колледжа и The Philadelphia Inquirer показал, что Трамп пользуется большей поддержкой среди зарегистрированных избирателей, чем Байден, в следующих штатах: Мичигане (49% и 42% соответственно), Аризоне (49% и 42%), Неваде (50% и 38%), Джорджии (49% и 39%) и Пенсильвании (47% и 44%). Лишь в Висконсине расклад сил в пользу Байдена (47% и 45%).

Речь идет о штатах, где обычно ни у одной из двух ведущих политических партий США нет явного преимущества. А на выборах 2020 года нынешний глава Белого дома победил во всех них.

У кандидатов одинаковое количество голосов среди молодежи от 18 до 29 лет и испаноязычных избирателей. Однако речь идет о традиционных избирателях Демократической партии. В 2020 году они отдали Байдену более 60 процентов голосов.

Помимо этого, Трамп получает более 20% голосов афроамериканцев. Это самый высокий уровень поддержки кандидата от республиканцев среди этой части населения США с момента принятия закона о гражданских правах 1964 года.

Согласно результатам опроса, американские избиратели недовольны позицией США в войне на Ближнем Востоке, а также сомневаются в том, что Байден способен улучшить жизнь граждан.