Байден подписал: США запрещают импорт урана из России

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания. До января 2028 года Минэнерго США сможет выдавать разрешения на импорт из РФ в случае, если другие источники поставок отсутствуют. Ограничение будет действовать до 2040 года. Палата представителей одобрила закон в декабре 2023 года, Сенат — в мае 2024-го.

США в начале года сообщали, что планируют вместе с Японией, Францией, Великобританией и Канадой наладить производство низкообогащенного урана. Доля поставок в США из РФ сейчас составляет около 20%.

«Росатом» считает, что такие санкции носят «деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла». По мнению российской госкорпорации, решение в конечном итоге негативно скажется на ситуации в атомной энергетике в стране, принимающей подобные «нерыночные решения».