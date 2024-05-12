Галстанян беспредельничает в Ереване видео; обновлено 12:12
Архиепископ Баграт Галстанян произнес речь у памятника армянским террористам «Немезис» в центре Еревана, в которой «благословил» террористов.
May 14, 2024
Затем Галстанян зашел в здание Союза журналистов Армении.
May 14, 2024
May 14, 2024
*** 10:03
Активисты с раннего утра пытаются блокировать центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, полиция начала их задержания.
Протестующие находятся на центральной площади Сахарова рядом с правительственными зданиями, специальные силы полиции пытаются не допустить блокировки прилегающих улиц. Сообщается о задержании 38 человек.
Лидер протестующих архиепископ Баграт Галстанян в понедельник вечером призвал "ужесточить давление на власть путем акций гражданского неповиновения".
May 14, 2024
May 14, 2024