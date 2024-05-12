Главными темами переговоров президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном станут поставки вооружений в Украину, в первую очередь, систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира. Об этом Зеленский заявил накануне встречи с Блинкеном, передает корреспондент РБК-Украина.

"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский.

В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть еще в пути и она "позволит изменить ситуацию".

"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые у нас есть, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.

Также президент Украины выразил надежду на то, что США помогут привлечь к участию в саммите мира максимально большое количество стран.

Зеленский также сказал, что для украинских воинов наступил "трудный период" и поблагодарил Блинкена за "критически важный пакет" военной помощи, недавно одобренный Конгрессом США. "Огромная благодарность от украинцев американцам за это", — заявил президент Украины.

Он добавил, что сейчас крайне важно получить оружие от США как можно быстрее.

В ответ Блинкен отметил, что украинские силы переживают "непростые времена" на фронте, но добавил, что американская помощь "уже в пути".