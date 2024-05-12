Переговоры Зеленского и Блинкена: что обсуждают обновлено 12:32; видео
Главными темами переговоров президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном станут поставки вооружений в Украину, в первую очередь, систем ПВО, украино-американское соглашение о безопасности, а также подготовка к июньскому саммиту мира. Об этом Зеленский заявил накануне встречи с Блинкеном, передает корреспондент РБК-Украина.
"Системы ПВО являются самым большим дефицитом для нас. Нам надо два Patriot для Харьковской области", - сказал Зеленский.
В свою очередь, госсекретарь Блинкен сказал, что часть американской помощи из последнего принятого Конгрессом пакета уже прибыла в Украину, а часть еще в пути и она "позволит изменить ситуацию".
"Перед нами стоит ряд важнейших вопросов на предстоящие месяцы, и мы хотим быть уверены, что вместе со многими другими партнерами мы сделаем эти следующие месяцы успешными, что мы справимся с проблемами, которые у нас есть, и что мы преодолеваем их все и делаем это вместе", - сказал Блинкен.
Также президент Украины выразил надежду на то, что США помогут привлечь к участию в саммите мира максимально большое количество стран.
Зеленский также сказал, что для украинских воинов наступил "трудный период" и поблагодарил Блинкена за "критически важный пакет" военной помощи, недавно одобренный Конгрессом США. "Огромная благодарность от украинцев американцам за это", — заявил президент Украины.
Он добавил, что сейчас крайне важно получить оружие от США как можно быстрее.
В ответ Блинкен отметил, что украинские силы переживают "непростые времена" на фронте, но добавил, что американская помощь "уже в пути".
*** 10:09
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев во вторник рано утром с необъявленной дипломатической миссией, чтобы заверить Украину в том, что она пользуется американской поддержкой, сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.
May 14, 2024
Кроме того, запланированы встречи Блинкена с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Госсекретарь будет обсуждать с ними и с президентом «обновленную информацию о боевых действиях, влияние новой американской помощи в сфере безопасности и экономики», а также долгосрочные обязательства США и работу по экономическому восстановлению Украины.