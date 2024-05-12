Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Борг заявил, что Мальта поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и процесс переговоров по мирному договору.

Алиев подчеркнул, что именно Баку инициировал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и фундаментальные принципы, составляющие основу этого процесса, текст мирного соглашения также был подготовлен и представлен на обсуждение Азербайджаном. Глава государства сказал, что в настоящее время продолжается процесс переговоров между Азербайджаном и Арменией с целью продвижения мирной повестки дня.

Глава государства отметил, что хотя вопрос устранения последствий военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших земель стоял на повестке дня ОБСЕ с момента создания этого института, ни эта организация, ни механизм сопредседательства Минской группы ОБСЕ ничего не предприняли для устранения последствий конфликта, освобождения азербайджанских территорий от оккупации, возвращения вынужденных переселенцев. В течение этих лет переговорный процесс, проводимый сопредседателями Минской группы ОБСЕ, также служил продолжению оккупации азербайджанских территорий.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан благодаря своей воле и силе положил конец оккупации, обеспечив территориальную целостность и суверенитет в соответствии с нормами и принципами международного права, Уставом ООН. Заявив, что армяно-азербайджанский конфликт уже остался в истории и его не существует, глава государства сказал, что настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ и все связанные с ней институты. Азербайджанская сторона подняла этот вопрос, и нет каких-либо причин, по которым армянская сторона не согласилась бы на это.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам транспортного сообщения в рамках ОБСЕ.

Борг довел до внимания, что его страна активно поддерживает концепцию малых островных государств и развивающихся государств и постоянно выступает за развитие отношений этих стран с Европейским союзом. Он отметил, что готов сотрудничать с нашей страной и по этой теме, учитывая, что Азербайджан председательствует на COP29.

Алиев подчеркнул, что в рамках председательства нашей страны на COP29 вопрос малых островных государств и развивающихся государств будет одним из приоритетов Азербайджана.

Отметив в этой связи визит генерального секретаря Содружества наций (Commonwealth) Патрисии Скотланд в Баку, президент Азербайджана коснулся развития сотрудничества с малыми островными государствами, входящими в эту организацию, и другими странами из этой категории, обсуждения в рамках СОР вопроса, связанного с экзистенциальными проблемами, с которыми они сталкиваются, и проведения различных мероприятий. В этом контексте была выражена заинтересованность и Азербайджана в сотрудничестве с Мальтой.