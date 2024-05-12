Евросоюз укрепляет оборону Молдовы

Молдова и Евросоюз на следующей неделе планируют подписать соглашение об укреплении партнерских отношений в сфере обороны, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на подготовленный документ.

В рамках сотрудничества Кишинев и Брюссель намерены увеличить обмен разведданными, провести совместные военные учения.

По информации газеты, Молдова также планирует включить программу совместных закупок вооружений для Евросоюза. FT отмечает, что Конституция республики провозглашает постоянный нейтралитет Молдовы и исключает ее членство в НАТО.

Новое соглашение, как пишет издание, будет направлено на консолидацию участия Молдовы в оборонных мероприятиях ЕС. Партнерство также будет направлено на расширение сотрудничества в сфере защиты от иностранного вмешательства, кибератак и терроризма.