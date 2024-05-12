Украина сохранит ключевые преимущества

В Госдепартаменте допустили, что Россия может добиться определенных успехов в Харьковской области, но не ожидают серьезных прорывов, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Он выразил уверенность в боеспособности украинских военных в условиях новых российских наступательных операций на востоке страны.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харьковской области, и не исключено, что в ближайшие недели она добьется новых успехов. Но мы не ожидаем серьезных прорывов, а со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка партнеров позволят Украине и дальше противостоять подобной агрессии», – сказал Патель.