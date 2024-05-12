Шольц не хочет уходить

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил журналистам о своем желании сохранить пост после выборов 2025 года.

Однако последние опросы общественного мнения пока не свидетельствуют о том, что политик сможет это сделать. Так, в апреле замеры общественного мнения продемонстрировали, что согласно апрельским опросам, Социал-демократическая партия Германии Шольца заручилась лишь 17% поддержки населения ФРГ, что обеспечивает ей всего лишь второе место.

Лидирует же оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, за который на предстоящих выборах готовы отдать свои голоса 30%.