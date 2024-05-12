Trendyol о повышении цен для Азербайджана

В соцсетях распространилась информация о резком росте цен на прямую доставку в Азербайджан товаров с турецкой торговой площадки Trendyol.

В компании в ответ на запрос haqqin.az уточнили, что речь идет о ценах за доставку габаритных товаров.

«Согласно новым правилам, цена за доставку товаров разного размера изменилась в очень небольшой части нашего ассортимента. Самая низкая цена доставки 79,99 турецкой лиры для большинства товаров не изменилась, а для больших посылок это стоимость варьируется от 99,99 до 399,99 турецкой лиры. Наши клиенты могут увидеть соответствующие цены на доставку на нашей платформе при размещении заказа», – отметили в компании.