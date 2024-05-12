Буданов о критической ситуации в Харькове

Об этом он заявил в комментарии The New York Times. Как и большинство украинских чиновников и военных экспертов, шеф украинской разведки считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью перебросить украинские резервы с горячих направлений Донбасса.

"Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической", - заявил Буданов по видеосвязи из бункера в Харьковской области.

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - сказал Буданов.