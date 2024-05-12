Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яна Борга. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства АР.

Отмечается, что стороны обсудят вопрос развития сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также актуальные региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В настоящее время проходит их встреча в формате один на один.