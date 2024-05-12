Помощник госсекретаря США прибыл в Тбилиси

Джим О'Брайен, помощник госсекретаря США и руководитель офиса по координации санкций Госдепартамента, утром 14 мая прибыл в Тбилиси.

Как передают грузинские медиа, он встречается с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе перед финальным голосованием парламента по законопроекту об «иностранных агентах». Голосование должно пройти в ближайшие часы.

Тем временем в Тбилиси и в других городах Грузии продолжаются протесты против выдвинутого правящей партией законопроекта, который оппозиция называет «российским законом». Полиция охраняет территорию у парламента страны и заблокировала ряд прилегающих улиц. К зданию парламента прибывают демонстранты.