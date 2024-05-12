Генпрокуратура заинтересовалась срубленными деревьями в Гусаре

Генпрокуратура провела расследование в связи с незаконной вырубкой деревьев в Гусарском районе.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, расследование установило, что должностные лица, злоупотребляя полномочиями, необоснованно изменили назначение земельного участка площадью 22,3 гектара, принадлежащего лесному фонду, окруженного многолетними деревьями, и передали его на баланс Гусарского городского муниципалитета в качестве земель населенных пунктов.

Также у следователей появились обоснованные подозрения в неполном и неточном подсчете ущерба и потерь лесного фонда, в незаконной продаже земельного участка различным гражданам с допущением должностных проступков, а также в причинении вреда природе в результате незаконной вырубки на земельных участках деревьев различного диаметра и породы в крупном размере.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (служебный подлог) и 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Проведение предварительного следствия возложено на Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.