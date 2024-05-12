В доме генерала Кузнецова нашли несметные сокровища

Начальник управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов арестован судом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2021 – 2023 гг., являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», – рассказала Петренко.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд, следует из картотеки. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В СКР отметили, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.