Катар о переговорах Израиля и ХАМАС: полный тупик

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик из-за израильской операции в Рафахе, где укрывается большая часть вынужденно перемещенных жителей палестинского анклава. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который выступает посредником в переговорах между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трансляция его выступления велась на телеканале Bloomberg.

"В последние несколько недель мы наблюдали определенный импульс, но переговорный процесс, к сожалению, не продвинулся в нужном направлении. Сейчас мы находимся в состоянии почти полного тупика. Конечно, то, что произошло с Рафахом, отбросило нас назад в работе над соглашением", - сказал премьер на Катарском экономическом форуме в Дохе.

Он также заявил, что Катар, несмотря на сложности, продолжает выполнять функцию посредника между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы не прекращали посреднические усилия, однако в последние несколько недель мы столкнулись с некоторыми сложностями, поэтому пересмотрели нашу роль [в переговорах между Израилем и ХАМАС]. Я имею в виду, что мы не хотим, чтобы нас использовали или злоупотребляли нашей посреднической ролью, и это должно быть предельно ясно для всех. Наша работа ограничивается посредничеством, и мы продолжим ее выполнять", - сказал премьер.