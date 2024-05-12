Депутаты парламента Грузии подрались во время заседания, где должен был рассматриваться законопроект об «иноагентах» в третьем чтении.

Причиной послужило выступление председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили, который обвинил коллегу от правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Дмитрия Самхарадзе в том, что по его заданию неизвестные люди избивают противников законопроекта об иноагентах на улицах Тбилиси.

После этого Самхарадзе кинул бутылку с водой в Хабеишвили. Между ними завязалась драка. К потасовке подключились и другие представители оппозиции и правящей партии. Спикер парламента Шалва Папуашвили прервал заседание.