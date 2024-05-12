Израильские танки в восточных кварталах Рафаха

По его данным, бронетехника миновала главную магистраль сектора Газа Салах ад-Дин и действует в районах Аль-Джнейна, Аль-Салам и Аль-Бразил. Кроме того, поступает информация, что ЦАХАЛ наращивает удары с воздуха по востоку Рафаха.

По данным западных СМИ, на севере сектора Газа подразделения ЦАХАЛ продолжают продвижение в лагере для палестинских беженцев «Джебалия»: месяцы назад израильское командование уже заявляло о зачистке этой зоны от бойцов движения ХАМАС.

Ранее телеканал СNN сообщил со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, что по оценкам американской администрации, в настоящее время Израиль сосредоточил на окраине города Рафах достаточно войск, чтобы в ближайшие дни приступить к полномасштабному наступлению.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.