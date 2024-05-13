Шольц не настроен оптимистично

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не ждать особых прорывов на мирном саммите по Украине в Швейцарии, но заявил, что он может привести к прямым переговорам Киева и Москвы.

«Ни у кого не должно быть завышенных ожиданий. Мы не ведем переговоры об окончании войны. В лучшем случае это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией», - цитируют его украинские СМИ.

Шольц уточнил, что в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, обмене пленными и табу на применение ядерного оружия.