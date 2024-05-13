Большой переполох в маленьком Сухуми: Россия возвращает Абхазию Грузии?

Фархад Мамедов 14:26

На фоне продолжающихся протестов против инициированного Россией «закона об иноагентах» в руководстве Абхазии задаются вопросом, способна ли Москва, пусть даже формально, вернуть сепаратистский регион под контроль Тбилиси, чтобы укрепить таким образом позиции олигарха Бидзины Иванишвили и вернуть Грузию в орбиту своего политического влияния.

Как сообщил в своем YouTube-канале грузинский блогер Сергей Чичинадзе, сегодня этим вопросом задаются не только лидеры сепаратистского региона, но и многие жители Сухуми. Публично его впервые поднял абхазский журналист Инал Хашик и ветеран войны Ваша Зугба. Позднее бывший полевой командир, ветеран абхазско-грузинской войны Ахра Бжания заявил, что «такая опасность существует». По словам Бжании, стабильность в отношениях между Абхазией и Россией, длившаяся почти 20 лет, сегодня уже в прошлом из-за процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа. В то время, говорит Бжания, когда «в региональной политике России смещаются тектонические плиты», Абхазия «против своей воли может стать частью большого плана». «Необходимо понимать, что если наступила новая эпоха и вы не учли риски этой эпохи, вы можете попасть в водоворот событий, сами того не подозревая, и там от вас уже ничего не будет зависеть, - считает ветеран абхазско-грузинской войны. - Другими словами, ты становишься пешкой в чьей-то игре». Ахра Бжания считает, что, поскольку крупные государства региона перекраивают в настоящий момент карту Южного Кавказа, им необходимо дать понять, что «их интересы не могут быть реализованы без учета интересов Абхазии».

- Вы имеете в виду, что ради политического сближения с Тбилиси Россия может вернуть Абхазию грузинам? - спросили у Бжании журналисты. - Речь не обязательно может идти о включении Абхазии в состав Грузии, - ответил ветеран грузино-абхазской войны. - Могут быть предложены различные модели, в том числе и модель конфедеративного государства. Поэтому необходимо учитывать этот риск и готовиться... Бжания также отметил, что фактический лидер Грузии, Бидзина Иванишвили, несмотря на свою пророссийскую риторику, куда более опасен для «суверенитета» Абхазии, нежели Михаил Саакашвили. Поэтому, считает ветеран, если Иванишвили захочет вернуть Абхазию Грузии, то сделает это более хитрым способом, через соглашение с Россией. Следует отметить, что идея объединения Абхазии и Грузии в рамках конфедеративного государства обсуждалась на переговорах Тбилиси и Сухуми с участием Москвы еще до августовской войны 2008 года. Мало того, по некоторым данным, такие переговоры велись даже после того, как Россия по итогам войны фактически оккупировала Абхазию и Южную Осетию. В августе 2017 года Константин Тасиц, эксперт российского Института стратегических исследований, рассказал в интервью РИА Новости, что в августе 2008 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев предложил объединить Южную Осетию и Абхазию в конфедерацию.

По словам Тасица, Грузия должна была в будущем присоединиться к этой конфедерации, но тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили торпедировал эту идею, вследствие чего Россия решила признать «независимость» сепаратистских регионов. «До этого преобразование Грузии в конфедерацию было вполне жизнеспособной идеей», - подчеркнул Тасиц. Сергей Шамба, бывший «министр иностранных дел» Абхазии, также подтвердил, что после войны 2008 года Россия предложила Абхазии и Южной Осетии создать конфедерацию, к которой в будущем присоединится Грузия. Однако, как утверждает Шамба, абхазская и южноосетинская стороны пришли тогда к выводу, что этот вариант неприемлем, о чем и поставили в известность МИД России. Грузинские эксперты также считали маловероятным существование подобного сценария, рассматривая его как информационный вброс Кремля. Однако в последующие годы идея конфедеративного объединения Грузии с Южной Осетией и Абхазией была возвращена в повестку экспертных кругов России. Например, в марте 2023 года российский политолог и востоковед Карине Геворкян заявила на пресс-конференции в Москве, что в будущем Грузия, Абхазия и Южная Осетия могут образовать конфедерацию, например, в рамках реализации международного транспортного коридора «Север-Юг». «Там есть форматы разрешения, которые могли бы в дальнейшем устроить и руководство Абхазии и Осетии, и руководство Грузии, - считает Карине Геворкян. - В дальнейшем эти субъекты вполне могли бы образовать конфедерацию. В том числе с учетом необходимости осуществления проекта МТК «Север-Юг». Здесь в некой среднесрочной перспективе могут возникнуть какие-то договоренности, какая-то дорожная карта. Впрочем, это может произойти и в ближайший год».

А в марте 2024 года издание «Новая газета Европа» опубликовало сенсационный материал о встрече Гии Вольски, первого вице-спикера парламента Грузии, являющегося одной из ведущих фигур в правящей партии «Грузинская мечта», с российским бизнесменом грузинского происхождения, миллионером Давидом Хидашели. Эта встреча состоялась в ресторане Melograno, неподалеку от здания парламента Грузии. Видеокадры этой встречи, в ходе которой Вольски и Хидашели обсуждали идею создания конфедерации Грузии с Абхазией, распространила оппозиционная партия «Дроа», заявившая, что диалог не носил конфиденциальный характер и что за разговором представителя правящей партии с российским бизнесменом внимательно наблюдали несколько активистов «Дроа». Собеседники, как отметила «Новая газета Европа», особо не «шифровались» и разговаривали достаточно громко. По словам оппозиционеров, Хидашели рассуждал о перспективе «конфедерации» Грузии с Абхазией и Южной Осетии, а также о налаживании прямых связей с руководством Сухуми. «Я говорил Ираклию Гарибашвили (премьер-министр Грузии с 2013 по 2015 гг., а также с 2021 по 2024 гг. – ред.), чтобы у них (у грузинских властей) были отношения, коммуникация с пятью главными министрами Абхазии, теми, кто все решает», - якобы сказал Давид Хидашели. Московский гость упоминал также имя «главы абхазского МВД» Роберта Киута, с которым, как уточнил миллионер, у него есть «прямая коммуникация». Помимо этого, российский бизнесмен настаивал на необходимости восстановления разрушенного 37-километрового участка железной дороги в Абхазии, чтобы наладить транзитный маршрут для грузов. Хидашели сообщил, что ремонт дороги уже идет, и в нем участвуют семь российских компаний.

Со стороны же вице-спикера Гии Вольски были зафиксированы такие фразы: «Чтобы поднять эту тему, я должен знать, что (абхазы) через неделю сделают ответный шаг». И еще: «У вас есть темы, а от нас вам потребуется направление». То есть, судя по обрывкам негласной стенограммы, Вольски согласился продвигать в политическом руководстве Грузии эту повестку. Здесь важно уточнить, что Давид Хидашели - деловой партнер и личный друг российского олигарха Владимира Евтушенкова. В 2007–2014 годах Хидашели был вице-президентом компании АФК «Система», которая занималась в России крупными проектами военной промышленности. С ноября 2023 года компания находится под американскими санкциями (в состав правления АФК «Система» входит бывший президент Армении Роберт Кочарян – ред.). Евтушенков дружит с Бидзиной Иванишвили — основателем и председателем «Грузинской мечты». Об этом Евтушенков сам говорил в 2022 году после того, как в сети всплыла аудиозапись его телефонного разговора с Иванишвили. Что же касается личности Хидашели, то он стал широко известен грузинской общественности четыре года назад, во время предвыборной кампании 2020 года. Тогда именно Хидашели привез из России в Грузию некие «архивные карты», на основании которых правительство экс-президента Михаила Саакашвили обвинили в предательстве национальных интересов, а конкретно — в «незаконной передаче Азербайджану грузинской территории» (речь идет об участке государственной границы между Грузией и Азербайджаном, на котором расположена часть древнего пещерного комплекса Давид-Гареджи – ред.). Прокуратура Грузии возбудила тогда против Саакашвили уголовное дело, а два эксперта из грузинской комиссии по демаркации госграницы были в ходе следствия посажены в тюрьму. И хотя в конечном итоге расследование ни к чему не привело, правящая партия получила перед выборами эффектную ура-патриотическую кампанию под девизом «Гареджи — это Грузия!», в рамках которой возле монастыря периодически проводились митинги граждан, возмущенных «предательством» Саакашвили.

Естественно, после выборов об этих обвинениях все позабыли, и «возвращать» территории уже никто не стремился. Однако весь этот шум привел к тому, что в расположенные на территории Азербайджана пещеры монастыря Давид-Гареджи с уникальными фресками больше не пускают туристов и паломников со стороны Грузии. Хотя во времена Саакашвили посещать их можно было совершенно свободно на основании личной договоренности президентов Грузии и Азербайджана. Между тем интерес Давида Хидашели к Грузии не угасал. Как-то он сообщил в одном из интервью, что у него на исторической родине намечено 47 проектов. Как отметила «Новая Газета Европа», в оппозиции считают, что Хидашели является посредником между Кремлем и властями Грузии. У наблюдателей осталось ощущение, что это не первая и не последняя встреча российского бизнесмена с представителями политической элиты Грузии. В итоге критики власти ожидают перед предстоящими осенью выборами парламента либо новую аферу, либо давление со стороны России для открытия транзита через Абхазию, крайне выгодного Москве в условиях международных санкций. Впрочем, одно другому не мешает. Следует напомнить, что железнодорожное сообщение между Россией и Грузией было прервано в 1992 году после начала войны. С тех пор Абхазия, которая всегда была транзитной территорией, на три десятка лет превратилась в транспортный тупик. Вопрос восстановления железнодорожного сообщения из РФ в Грузию через абхазский участок поднимался неоднократно, однако грузинская сторона так и не нашла в нем для себя никакой выгоды. Мало того, эксперты отмечали, что «реанимация» абхазского участка снизит грузооборот грузинского порта Поти, а также негативно скажется на стратегическом проекте железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, в котором заинтересованы такие важные для Грузии партнеры, как Азербайджан и Турция. Что же касается России, то транзит грузов через Абхазию ей необходим, чтобы перебрасывать по железной дороге военные грузы в Армению. Сейчас российская база в Гюмри не так актуальна, зато появились новые интересы — транзит в Турцию и Иран, который не смогут эффективно контролировать международные структуры, что Москву в условиях санкций просто не может не устраивать.