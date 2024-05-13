В Госдуме назвали «ключевую задачу» Минобороны России

«Ключевая задача Минобороны — сократить воровство. Я глубоко сочувствую новому министру обороны, потому что ему предстоит столкнуться с авгиевыми конюшнями, которые нормальный человек себе просто не может вообразить. Но он с этим соприкасался, поэтому, я думаю, он понимает, как там все устроено», - заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

Кроме того, по его словам, новому руководству предстоит разобраться с «закостенелой» бюрократией, с которой главы ведомства «оказались не в состоянии ничего сделать». Именно это и стало причиной устранения Шойгу.

«Культура тотального вранья, культура тотального приукрашивания, причем вранья инициативного, которое нельзя спрогнозировать. Я своими глазами наблюдал, как руководство Минобороны искренне пыталось решить какую-то проблему, и их же подчиненные, грубо говоря, их посылали, и с этим ничего было сделать нельзя», — заявил Делягин.