Тарифная перепалка США и Китая

Байден повышает тарифы на китайские полупроводники, батареи, солнечные батареи, критически важные минералы, портовые краны, медицинские товары и многое другое. А ранее было объявлено о повышении пошлин на сталь, алюминий и электромобили, сообщает Bloomberg.

По оценке издания, таким образом президент США хочет поддержать внутреннее производство в критически важных отраслях накануне выборов.

Ограничения могут затронуть около 18 миллиардов долларов текущего годового импорта. Новые тарифы будут вступать в силу постепенно с 2024 по 2026 год.

Впервые подобные повышения были введены Трампом. Байден не только их сохранил, но и поднял еще больше.