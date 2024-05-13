Турция все-таки хочет засудить Израиль

Анкара подала запрос в Международный суд ООН, чтобы присоединиться к иску ЮАР против Израиля. Об этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на пресс-конференции с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом, находящимся в Анкаре с визитом.

"Мы начали работу в контексте данных нам международным законодательством прав, чтобы выяснить, какие дипломатические меры принять, чтобы Израиль больше не смог устроить такие притеснения. Мы увидели, что члены Организации исламского сотрудничества, выразив готовность, не сделали дальнейших шагов. Мы очень внимательно следили за разбирательством в Международном суде по инициативе ЮАР. Поэтому мы, когда было подходящее время и условия, подали запрос [на участие в иске]. И мы рассчитываем, что после нас и другие страны сделают то же самое", - сказал он.

По словам Фидана, "вслед за Турцией Ливия и Египет заявили о своих намерениях" относительно участия в разбирательстве в Международном суде.

"Международному сообществу необходимо усилить давление на правительство Нетаньяху. Нетаньяху стал проблемой для безопасности всего мира", - добавил глава МИД Турции.