Местные жители рассказали, что регулярно сталкиваются с такой сценой. В результате загрязнения канала вокруг распространяется зловоние.

Оросительный канал «Хан архы», проходящий через несколько улиц Гянджи, загрязнен мусором, в основном разного рода пластиковой тарой. Участок канала на улице Аббаса Саххата и вовсе напоминает свалку.

«Канал, проходящий через несколько улиц, загрязняется жителями. Однако соответствующие органы не принимают никаких мер. Хотя бы штрафы надо применять», — говорят местные жители.

В организации «Экофронт» заявили, что в Гяндже нет инфраструктуры для вывоза, сортировки и даже правильного сбора мусора. Свалки зачастую даже не имеют ограждения. Люди решают проблему, выбрасывая мусор в ручьи и реки, закапывая или сжигая его: но ни один из этих способов не является приемлемым.

Как сообщили корреспонденту haqqin.az в Исполнительной власти Гянджи, объем воды в «Хан архы» увеличился из-за дождливой погоды в западном регионе в последние дни. В результате этого пластиковые контейнеры и прочий мусор, выбрасываемый жителями верхнего района, опускается вниз и собирается в той части, где канал сужается – на улице Аббаса Саххата.

«Союз жилищно-коммунального управления города Гянджа осведомлен о проблеме. В ближайшее время территория будет очищена от мусора», — заверили в исполнительной власти.

Похожая ситуация и в Гёйчае: здесь из-за непрерывных дождей тонны сточных вод стекли в реку, загрязнив ее. Бытовой мусор смешался с селевыми потоками, в результате нечистоты затопили город. По словам жителей, центры отдыха в окрестных районах сливают отходы в реки, не сортируя мусор.

Комментируя видеозаписи в интернете о последствиях наводнения в Гёйчае, представитель Государственной службы экологической безопасности Акиф Мамедов заявил, что в настоящее время река очищается от отходов работниками Гёйчайского районного объединения коммунального хозяйства.