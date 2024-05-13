В Кремле заявили, что не вмешиваются в дела Грузии

Происходящие в Грузии массовые протесты из-за закона об «иноагентах» — это внутреннее дело республики, Россия не намерена в него вмешиваться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

Он напомнил, что в Кремле неоднократно подчеркивали невмешательство во внутренние дела Грузии. «Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела — собственно, так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, видим опять же ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина обратил внимание на угрозы санкций в отношении Тбилиси, если они примут этот закон: «Что это, если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии? Но повторяю: это внутреннее дело страны, мы туда не вмешиваемся и не намерены вмешиваться впредь».

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» внесла законопроект об «иноагентах» в парламент в апреле, годом ранее аналогичный документ отозвали из-за массовых протестов. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Оппозиционные грузинские депутаты называют законопроект российским, сравнивая его с действующим в России законодательством. Они считают, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».