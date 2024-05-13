Грузия отказалась говорить с Европой. Европа хочет принять меры

Правительство Грузии отказалось разговаривать с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам бундестага Германии Михаэль Рот в соцсети X.

«Мы здесь не для того, чтобы учить, мы здесь для того, чтобы слушать друг друга», — написал дипломат.

По его словам, из всего грузинского правительства делегацию принял только председатель комитета по иностранным делам Николос Самчарадзе. Встреча прошла не в парламенте, а в штаб-квартире партии «Грузинская мечта».

Рот призвал Евросоюз принять меры в отношении руководства Грузии. По словам депутата, настаивая на принятии законопроекта, правительство готово пожертвовать надеждами Грузии на членство в ЕС. «Несмотря на массовые попытки запугивания, люди в большом количестве выходят на улицы и говорят «нет» этой русификации», - отметил Рот.

По его мнению, правительство Грузии больше не готово к переговорам. По мере приближения консультаций о вступлении в Евросоюз, считает политик, власти должны провести реформы, направленные на обеспечение верховенства закона и свободы.

Рот не пояснил, как именно ЕС должен отреагировать. Однако он заявил, что Еврокомиссия должна быстро рассмотреть возможные шаги. Меры должны затронуть не население, а тех, кто несет ответственность за законопроект, считает политик.