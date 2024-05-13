В Баку инвалида на коляске дважды не пустили в автобус видео
Вопиющий случай произошел в Баку: водители двух автобусов не пустили инвалида на коляске в салон транспортного средства.
В социальных сетях распространились видеокадры, на которых один из водителей на возмущения других пассажиров заявил, что не знает, как открывается пандус для коляски, поэтому отказался впускать инвалида.
May 14, 2024
Кроме того, водитель продолжал движение с открытой дверью автобуса, когда у двери стоял пассажир, что запрещено правилами дорожного движения.
Со слов самого инвалида, ему пришлось пропустить два автобуса, так как водители отказывались открывать пандус.
На инцидент отреагировали в ООО Xaliq Faiqoğlu, которому принадлежит транспортное средство. Там заявили, что им известно о произошедшем. Водитель, не пустивший инвалида в салон автобуса, будет привлечен к ответственности. Кроме того, ведутся работы по проверке исправности пандусов на всех автобусах компании.