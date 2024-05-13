В социальных сетях распространились видеокадры, на которых один из водителей на возмущения других пассажиров заявил, что не знает, как открывается пандус для коляски, поэтому отказался впускать инвалида.

Вопиющий случай произошел в Баку: водители двух автобусов не пустили инвалида на коляске в салон транспортного средства.

Кроме того, водитель продолжал движение с открытой дверью автобуса, когда у двери стоял пассажир, что запрещено правилами дорожного движения.

Со слов самого инвалида, ему пришлось пропустить два автобуса, так как водители отказывались открывать пандус.

На инцидент отреагировали в ООО Xaliq Faiqoğlu, которому принадлежит транспортное средство. Там заявили, что им известно о произошедшем. Водитель, не пустивший инвалида в салон автобуса, будет привлечен к ответственности. Кроме того, ведутся работы по проверке исправности пандусов на всех автобусах компании.