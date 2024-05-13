Активиста «Мусават» убил замдиректора школы обновлено 16:40
Активиста «Мусават» Натика Мехти убил заместитель директора школы, в которой тот работал.
Причина инцидента пока не известна. Убийца задержан.
*** 16:21
Активист партии «Мусават» Натик Мехти, пропавший несколько дней назад, оказался убит, сообщил haqqin.az глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.
Мехти три дня назад пропал без вести, уехав на своем автомобиле. Его родные обратились в полицию. Натик Мехти собирался выдвигаться в председатели партии «Мусават», но за несколько дней до съезда отозвал свою кандидатуру.
Выяснилось, что Мехти убил некто Эльсевер Исламов на почве личных отношений. Исламов задержан, ведется расследование.