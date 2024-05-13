Пашинян: Настало время подписать мирный договор

«Несмотря на все вызовы, мы считаем, что настоящим и наиболее перспективным спутником демократии является прочный и устойчивый мир. И возглавляемое мною правительство взяло на себя долю ответственности за это.

Недавно мы достигли договоренности с Азербайджаном о начале делимитации наших межгосударственных границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это значит, что при делимитации мы должны просто воспроизвести административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном, которые, согласно Алма-Атинской декларации, стали государственными границами.

Начало делимитации границы является реализацией договоренности, достигнутой в ходе четырехсторонней встречи от 6 октября 2022 года между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Алиевым и мной. Это произошло в Праге. Теперь пришло время включить и отразить эти договоренности в мирном договоре и подписать его», - отметил Пашинян.