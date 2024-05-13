Отдел информации 18:20

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что «США и НАТО готовятся поглотить ресурсы республик Центральной Азии» и сменить власть, осуществив «цветные революции» после достижения своих целей. Такое заявление он сделал на IV Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай». По словам Галузина, Запад, «стремящийся овладеть ресурсами и логистическими маршрутами в Средней Азии», «перестанет нуждаться в правительствах региона после достижения своих целей и возникнет угроза цветных революций».

«Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контроль над пролегающими в нем транспортными артериями, а также системой водопользования. Исходим из того, что по достижении этих целей правительства государств Центральной Азии перестанут быть для Запада попутчиками, соответственно, во весь рост заявит о себе угроза цветных революций, которые, как известно, широко практикуются Западом», — сказал Галузин. Он отметил, что на этом фоне РФ «остается надежным партнером стран региона, отстаивающим их право на развитие в соответствии с национальными интересами». Галузин считает, что «руководители стран Центральной Азии наверняка осознают риски, которые несет чрезмерное сближение с Западом и присоединение к антироссийским санкциям». По его словам, Запад обещает государствам региона крупные инвестиции, старается вовлекать их в партнерские программы и упорно предлагает помощь в вопросах безопасности с использованием западного оборудования. Стратегический расчет «недругов», подчеркнул вице-министр, очевиден: «посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения». «За океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной экспансии. Мы же убеждены в том, что в центральноазиатских столицах осознают риски и потенциальный ущерб от чрезмерного сближения с Западом, присоединения к антироссийским рестрикциям», — сказал Галузин.

Это заявление замминистра иностранных дел России — не первое проявление «беспокойства» Москвы относительно отношений между республиками Центральной Азии и Западом, особенно после февраля 2022 года. Говоря на эту тему в декабре 2023 года, президент Владимир Путин заявил, что Запад пытается перенести деятельность НАТО в Центральную Азию. «Запад предпринимает попытки переключить деятельность НАТО на Азию, накаляя обстановку и создавая новые военно-политические блоки», — заявил Путин, подводя итоги 2023 года. «Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящую за рамки уставных целей этой организации - Североатлантического блока. Он же называется Североатлантическим блоком, что ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе», — добавил он.