Польша закрыта для нелегалов

Польша не будет принимать нелегальных мигрантов по новому пакту Евросоюза по миграционной политике. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.

Положения пакта позволяют Варшаве избежать любых негативных последствий его вступления в силу, подчеркнул премьер-министр.

"Миграционный пакт, принятый в том виде как сегодня, дает Польше возможности избежать любых негативных последствий его вступления в силу. Польша не примет ни одного мигранта по новому миграционному пакту",- заявил Туск.