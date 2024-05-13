Глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, поскольку считает полуостров частью Украины, сообщает Eastern Daily Press.

«Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил министр.

Кроме того, Шаппс сообщил, что Лондон разрешил использовать свое оружие Украине и другим странам на неограниченное количество времени. Однако страны могут его использовать «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».