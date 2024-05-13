Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, и такое решение принято. Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту «Звартноц», сообщил кандидат на должность директора ФСБ Александр Бортников.

При этом он отметил, что российские пограничники сохранят свое присутствие в Армении: «Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается».

Бортников уточнил, что российские пограничники будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.