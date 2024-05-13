Россия «анонсирует» новый крупный конфликт

Служба внешней разведки России «вместе с партнерами внимательно отслеживает ситуацию в связи с возможным крупномасштабным конфликтом в мире», заявил глава Службы Сергей Нарышкин.

По его словам, западные страны в случае «потенциального полномасштабного конфликта с Россией хотели бы истощить ее ресурсы, а также возложить ответственность за произошедшее на Москву и евразийские страны».

«Действительно, часть политиков-евроатлантистов имеет в виду такую возможность – развязать конфликт больших масштабов с тем, чтобы ответственность за него возложить на Россию и другие государства евразийского пространства. И в ходе этого конфликта истощить материальные и людские ресурсы этих государств», - отметил Нарышкин.

По его словам, «Запад также хочет таким образом заставить Россию прекратить борьбу с НАТО за формирование нового, справедливого, многополярного мира», - сказал Нарышкин.

Он заявил, что Служба внешней разведки «поддерживает отношения с более чем 100 разведывательными и специальными службами, в том числе из недружественных стран, такие контакты нужно сохранять». По словам главы СВР, контакты нужно сохранять «для снятия высокой степени недоверия между партнерами».

Нарышкин также заявил, что «часть западных политиков считает возможным развязывание крупномасштабного военного конфликта», а Служба внешней разведки России «вместе с партнерами внимательно отслеживает ситуацию».

«По имеющимся в Службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов действительно считает возможным, для того чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», - сказал Нарышкин.