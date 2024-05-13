Будет ли Байден на саммите в Швейцарии?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие американского лидера Джо Байдена в мирном саммите в Швейцарии еще под вопросом.
"Сегодня мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудили подготовку к глобальному саммиту мира. Для нас важно, чтобы приняли участие США, и сам президент Байден, и чтобы роль Америки в поддержании мирового порядка, основанного на правилах, не ослабевала", - написал Зеленский.
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