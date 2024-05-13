Стартует Azercell Cup 2024

Пройти регистрацию для участия в соревновании можно на сайте https://azercellcup.org с 15 по 19 мая. Первый тур трехэтапного конкурса состоится 20 мая с 10:00 до 18:00.

Azercell Telecom объявляет о проведении очередного конкурса Azercell Cup в рамках сотрудничества с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. В конкурсе, направленном на поддержку развития школьников в области информатики и программирования, будут соревноваться учащиеся 6-7-х классов.

С целью знакомства студентов с конкурсной средой с 15 по 19 мая будет проведен тестовый экзамен по вопросам прошлых лет. Зарегистрировавшиеся участники смогут принять участие в пробном тестировании. Результаты пробного экзамена не оказывают влияния на основной конкурс и проводятся исключительно для получения опыта.

Ожидается, что в конкурсе примут участие около 2 000 школьников. По итогам конкурса будут определены 24 победителя, которые получат приглашения к участию в подготовительных программах к международным олимпиадам.

Напомним, что с 2017 года подготовка к международным олимпиадам по информатике осуществляется при поддержке ООО Azercell Teleсom. За это время учащиеся из регионов Азербайджана и столичных школ завоевали в общей сложности 70 медалей на различных соревнованиях по программированию среди разных возрастных категорий.

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